وزير العمل العراقي يكشف تخصيصات الوزارة بموازنة 2021

2021/02/16 | 17:35 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مباشر: كشف وزير العمل والشؤون الاجتماعية العراقي، عادل الركابي، ما يتعلق بتخصيصات الوزارة في موازنة 2021 والجهود التي بذلتها الوزارة خلال 24 الساعة الماضية.وقال الوزير، في تصريح اليوم الثلاثاء، إن العراق يمر بظروف اقتصادية ووبائية وتخفيض قيمة …

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