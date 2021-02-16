2021/02/16 | 17:36 - المصدر: كل العراق
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- [بغداد-اين]أعلن رئيس الهيئة التطبيعية المؤقت، أياد بنيان، الثلاثاء، موافقة اللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية، على استمرار الدوري الممتاز.
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (اللجنة العليا توافق على استمرار الدوري الممتاز
) نشر أولاً على موقع (كل العراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (اللجنة العليا توافق على استمرار الدوري الممتاز
) نشر أولاً على موقع (كل العراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (اللجنة العليا توافق على استمرار الدوري الممتاز ) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (كل العراق).