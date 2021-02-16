اللجنة العليا توافق على استمرار الدوري الممتاز

2021/02/16 | 17:36 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [بغداد-اين]أعلن رئيس الهيئة التطبيعية المؤقت، أياد بنيان، الثلاثاء، موافقة اللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية، على استمرار الدوري الممتاز.

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