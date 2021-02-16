روسيا : امريكا تستخدم المنظمات الانسانية لاثارة النزاعات في سوريا

2021/02/16 | 17:42 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المعلومة/ ترجمة …كشف المبعوث الروسي الى الامم المتحدة فاسيلي نبينزيا ان مشكلة التصعيد الامريكي في سوريا يتمثل بوجود ما يسمى بالمنظمات الانسانية الزائفة والتي انشاتها الاستخبارات الغربية لخدمة اهدافها وليس القيام بالعمل الانساني.

ونقل موقع غلوبال ريسيرج عن نيبنزيا قوله إن ” تلك المنظمات وبدلا من قيامها بالاعمال الانسانية والاهداف النبيلة المعلنة لها ، لكنها تستخدم من قبل الولايات المتحدة وحلفائها في المنطقة للاستفزاز والتحريض على النزاعات”.

واوضح أن ” اكبر مثال على ذلك هو ما يسمى بجماعة الخوذ البيضاء، إنهم مرتبطون ارتباطًا وثيقًا بالإرهابيين (المدعومين من الولايات المتحدة والناتوو الكيان الصهيوني والجماعات الارهابية بما في ذلك داعش والقاعدة والنصرة والفروع الإقليمية الأخرى”، مشيرا الى أنه ” من اللافت للنظر انه وبعد هزيمة داعش في سوريا والعراق تم نقل ممثلين من “الخوذ البيضاء” إلى دول الجوار ووعد رعاة غربيون بأخذهم معهم وان هناك مخاطرا في الوقت الحالي من أن هؤلاء “العاملين في المجال الإنساني” قد يدعمون الآن النشاط الإرهابي في مواقعهم الجديدة “.وتساءل التقرير “هل ستُستخدم المزاعم الزائفة حول الأسلحة الكيميائية السورية غير المعلنة والتي لا وجود لها كذريعة لتصعيد العدوان الصهيوني و الناتو بقيادة الولايات المتحدة في سوريا من قبل بايدن؟ والجواب انه وفقًا لوزارة الدفاع الروسية ، فإن الخوذ البيضاء المدعومة من الولايات المتحدة والجماعات الإرهابية في محافظة إدلب السورية يعدون خطة كاذبة آخرى للأسلحة الكيماوية التي سيتم إلقاء اللوم عليها خطأً على دمشق”.وكان مدير المخابرات الخارجية الروسية سيرجي ناريشكين قد صرح في وقت سابق إن” أجهزة المخابرات الغربية تساعد بشكل مباشر الارهابيين وذوي الخوذ البيضاء في سوريا في إعداد هجمات كيماوية كاذبة “، مبينا أن ” هذه العناصر تحقق هدفها في إطار حملة دعائية ضد الشعب السوري والجمهورية العربية السورية، حيث يشارك الكيان الصهيوني بشكل كبير في شن حرب غير معلنة على البلاد”.



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