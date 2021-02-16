2021/02/16 | 17:42 - المصدر: روسيا اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تركيا.. كليجدار أوغلو منزعج من عدم إعلان حالة الحداد ويتهم أردوغان بعدم التصرف بمسؤولية هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع روسيا اليوم الإلكتروني بتاريخ: 2021/02/16 | 17:42.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع روسيا اليوم.

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