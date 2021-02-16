زيدان مستمر مع ريال مدريد.. مكالمة هامة من بيريز المصاب بكورونا

2021/02/16 | 17:42 - المصدر: بغداد اليوم

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جمعت مكالمة هاتفية المدير الفني الفرنسي زين الدين زيدان برئيس نادي ريال مدريد، فلورنتينو بيريز، أثارت تفاصيلها اهتمام عشاق الميرنجي.

وعانى ريال مدريد من تذبذب النتائج في المسابقة المحلية، حيث عانى زيدان من مطالبات الإعلام برحيله وابتعاده عن المهمة الفنية للملكي.

وكشفت صحيفة "ماركا" الإسبانية، أن،" بيريز اتصل بزيدان عقب فوز الفريق بنتيجة (2-1) على هويسكا قبل أسبوعين في الدوري.

وطمأن رئيس النادي زيدان، مقدمًا له كل الدعم في سبيل استمراره مع النادي، ومتحدثًا معه عن كامل الثقة التي منحها له.

المكالمة تؤكد استمرار زيدان مع ريال مدريد حتى نهاية الموسم على الأقل، بينما تجمع طرفيها علاقة جيدة بشكل عام.

بيريز يتواجد بعيدًا عن النادي بسبب إصابته بفيروس كورونا، وخضوعه للإجراءات المتبعة لمكافحة الفيروس.

يذكر أن ريال مدريد حقق نقاط المباراة الثلاث في الجولة الماضية أمام فالنسيا حين فاز بنتيجة (2-0).

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