الخارجية تعلق بعد استهداف مطار اربيل .. الحكومةَ العراقية ستتخذ كافة السُبل لمحاربة فلول الإرهاب بعد الهجوم الصاروخي على مطار اربيل

2021/02/16 | 17:42 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/نينا / اكدت وزارة الخارجية إنَّ الحكومةَ العراقية ستتخذ كافة السُبل لمحاربة فلول الإرهاب , وذلك بعد الهجوم الصاروخي على مطار اربيل امس الاثنين .وقالت الخارجية في بيان اليوم الثلاثاء , ندينُ العملية الإرهابية التي وقعت على مطار أربيل والمواقع القريبة من القنصليات الدبلوماسيّة فيها ، امس الاثنين ، مؤكدة إنَّ الحكومةَ العراقية ستتخذ كافة السُبل لمحاربة فلول الإرهاب وبأي شكل كان وتحت أيِّ مسمى،وهي عازمةٌ على مواصلة إستكمال الحرب ضدَّ هذه الجماعات".واعربت الوزارة , عن شكرها للتضامن الدوليّ مع الشعب العراقي، في هذه الحادثة ".واشارت الخارجية الى إنَّ التحقيقات مستمرة من قبل لجنة مشتركة من الجهات الأمنية الاتحادية وحكومة الاقليم،وستتخذ الحكومة كافة الإجراءات لمحاسبة مرتكبي هذه الأعمال وتقديمهم إلى العدالة"./انتهى2

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