قيادي معارض: 7 جيوش لم تستطع قمع ثورة البحرين

2021/02/16 | 17:42 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اكد القيادي في المعارضة البحرينية راشد الراشد أن المسؤول الأول عن القمع الذي يمارسه نظام ال خليفة بحق الشعب البحريني الولايات المتحدة الامریکیة وبريط...

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