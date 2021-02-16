استئناف العمل بمطار أربيل الدولي بعد استهدافه بالصواريخ

2021/02/16 | 17:42 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعادت السلطات في منطقة كردستان العراق، اليوم الثلاثاء، فتح مطار أربيل الدولي بعد استهدافه بقصف صاروخي الليلة الماضية....

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