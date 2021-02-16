عاجل: الخارجية: الحكومة ستتخذ كافة الإجراءات لمحاسبة مرتكبي الأعمال الارهابية

2021/02/16 | 17:42 - المصدر: عراقي نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ ادانت وزارة الخارجية، الثلاثاء، العملية الإرهابية التي وقعت على مطار أربيل، فيما اكدت ان الحكومةَ العراقية ستتخذ كافة السُبل لمحاربة فلول الإرهاب.وقالت الوزارة في بيان، “ندينُ العملية الإرهابية التي وقعت على مطار أربيل والمواقع القريبة من القنصليات الدبلوماسيّة فيها يوم امس الاثنين”، مبينة ان “الحكومةَ العراقية ستتخذ كافة السُبل لمحاربة فلول الإرهاب وبأي شكل كان وتحت أيِّ مسمى، وهي عازمةٌ على مواصلة استكمال الحرب ضدَّ هذه الجماعات”.واعربت الوزارة عن شكرها “للتضامن الدوليّ مع الشعب العراقي، في هذه الحادثة”، لافتة الى ان “التحقيقات مستمرة من قبل لجنة مشتركة من الجهات الأمنية الاتحادية وحكومة الاقليم”.وتابعت ان “الحكومة ستتخذ كافة […]

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