مستشار الأمن القومي يتحدث عن زيارة البابا

2021/02/16 | 17:45 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد- المركز الخبري الوطني أكد مستشار الأمن القومي قاسم الأعرجي، اليوم الثلاثاء، أن زيارة بابا الفاتيكان إلى العراق مهمة وتصب في دعم البلاد، وتعزز مبدأ حوار الأديان.وقال المكتب الإعلامي لمستشار الأمن القومي في بيان تلقاه “المركز الخبري الوطني”، أن “مستشار الأمن القومي قاسم الأعرجي ترأس اليوم الثلاثاء، الاجتماع الدوري لمجلس وكلاء الأمن الوطني، الذي […]

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