الخارجية العراقية: التحقيقات مستمرة في اعتداءات اربيل

2021/02/16 | 17:45 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اصدرت وزارة الخارجة العراقية، اليوم الثلاثاء، 16 شباط، 2021، بيانا بشأن استهداف مطار أربيل الدولي يوم أمس، فيما أكدت أن الحكومة العراقية ستتخذ كافة السبل لمحاربة فلول الإرهاب.

وقالت الوزارة في بيان، إنها "تدينُ العملية الإرهابية التي وقعت على مطار أربيل والمواقع القريبة من القنصليات الدبلوماسيّة فيها، وتؤكِّدُ إنَّ الحكومةَ العراقية ستتخذ كافة السُبل لمحاربة فلول الإرهاب وبأي شكل كان وتحت ‏أيِّ مسمى، وهي عازمةٌ على مواصلة إستكمال الحرب ضدَّ هذه الجماعات"‎.

واضاف البيان أن "الوزارة تعرب عن شكرها للتضامن الدوليّ مع الشعب العراقي، في هذه الحادثة‎"، لافتا إلى أن "التحقيقات مستمرة من قبل لجنة مشتركة من الجهات الأمنية الاتحادية وحكومة الاقليم، وستتخذ الحكومة ‏كافة الإجراءات لمحاسبة مرتكبي هذه الأعمال وتقديمهم إلى العدالة‎".

PUKmedia اعلام وزارة الخارجية

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