قفزة بعدد إصابات كورونا في العراق

2021/02/16 | 17:45 - المصدر: العربي الجديد

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العراق يواجه خطراً كبيراً يتمثل بالسلالة الجديدة (Getty)

سجلت وزارة الصحة العراقية، اليوم الثلاثاء، ارتفاعاً كبيراً في عدد الإصابات اليومية لفيروس كورونا، قبل 48 ساعة من بدء تطبيق حزمة إجراءات اتخذتها السلطات للحد من الجائحة، من بينها فرض حظر التجول الشامل أيام الجمعة والسبت والأحد من كل أسبوع، والحظر الجزئي في بقية الأيام.

وبحسب الإحصائية اليومية لوزارة الصحة العراقية، فإنّ عدد الإصابات المسجلة اليوم وصل إلى 3332، مقابل 1622 حالة شفاء و7 وفيات.

ويؤشر ذلك على استمرار الزيادة الملحوظة في إصابات كورونا خلال الأيام الأخيرة، بالتزامن مع تسجيل وزارة الصحة العراقية إصابات بالسلالة الجديدة لكورونا، إذ أكد وزير الصحة العراقي، حسن التميمي، أمس الاثنين، تسجيل أولى الإصابات بالسلالة الجديدة لفيروس كورونا في البلاد، مشيراً إلى تسجيل إصابات بين الأطفال أيضا.

من جهتها، تستعد قيادة العمليات العراقية المشتركة المشرفة على قوات الأمن، لاتخاذ إجراءات صارمة لتطبيق حظر التجول. وقال المتحدث باسم القيادة، اللواء تحسين الخفاجي، الثلاثاء، إنّ "العراق يواجه خطراً كبيراً يتمثل بالسلالة الجديدة لكورونا".

وبيّن، خلال مؤتمر صحافي، أنّ قوات الأمن ستقوم بتطبيق حظر التجول على الجميع دون استثناء، مضيفاً "لن تكون هناك امتيازات في تطبيق الحظر الصحي الذي جاء وفقاً لتعليمات اللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية".

ولفت إلى أنّ القوات العراقية ستكون موجودة في جميع المناطق، ولن تسمح لأحد بالتجول خلال أوقات الحظر، مشدداً على أنّ هذه الإجراءات تشمل أيضاً ضباط ومنتسبي الأجهزة الأمنية الذين سيعرضون أنفسهم للمساءلة القانونية في حال مخالفة تعليمات الحظر.

وتابع أنّ "جميع صنوف القوات المسلحة ستكون معرضة للمحاسبة في حال مخالفة توجيهات قيادة العمليات المشتركة، الخاصة بتطبيق تعليمات الصحة والسلامة"، موضحاً أنّ الواجب الأساسي لقوات الأمن "هو إنجاح خطة فرض الحظر الصحي".

وقال عضو لجنة الصحة والبيئة في البرلمان العراقي جواد الموسوي، في وقت سابق، إنّ السلالة الجديدة لفيروس كورونا وصلت إلى العراق، مشيراً إلى وجود توجه لفرض الإغلاق الشامل بنسبة 50% بعد الثامن من مارس/ آذار المقبل.

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