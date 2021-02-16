الخارجية تصدر بيانا بشأن الهجوم الصاروخي الأخير على مطار أربيل

2021/02/16 | 17:45 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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دانت وزارة الخارجية العراقية، الثلاثاء، الهجوم على مطار أربيل والمواقع القريبة من القنصليات الدبلوماسية، مؤكدة إن التحقيقات مستمرة، وسيتم محاسبة مرتكبي هذه الأعمال وتقديمهم إلى العدالة.

وقالت الخارجية في بيان صحفي تلقى موقع NRT عربية نسخة منه اليوم، (16 شباط 2021)، انه "ندين العملية الإرهابية التي وقعت على مطار أربيل والمواقع القريبة من القنصليات الدبلوماسية فيها ، يوم الاثنين2021/2/15، ونؤكد إن الحكومة العراقية ستتخذ كافة السبل لمحاربة فلول الإرهاب وبأي شكل كان وتحت أي مسمى،وهي عازمة على مواصلة إستكمال الحرب ضد هذه الجماعات".

وأضاف البيان، "كما نعرب عن شكرنا للتضامن الدولي مع الشعب العراقي، في هذه الحادثة".

وتابع، إن "التحقيقات مستمرة من قبل لجنة مشتركة من الجهات الأمنية الاتحادية وحكومة الاقليم،وستتخذ الحكومة كافة الإجراءات لمحاسبة مرتكبي هذه الأعمال وتقديمهم إلى العدالة".

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