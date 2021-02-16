الأمم المتحدة: نعتزم تقديم دعم استثنائي لإعمار المدن المدمرة في كركوك

2021/02/16 | 17:47 - المصدر: قناة التغيير

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بدورها اكدت مديرة برنامج الامم المتحدة الانمائي في العراق زينة احمد ان البرنامج ينفذ مشروع إعادة الاستقرار في المحافظات الخمسة المحررة فيما تعهدت بدعم إعادة المدن المدمرة في كركوك.

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