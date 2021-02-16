2021/02/16 | 17:50 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المفرح في أن تجدّ ابداعاً يستحق

القراءة، رغم هذا الكم الهائل من

الاصدارات.



والمأساة في أن تصغي وتضع

الشمع على أذنيك، وتلبس نظارة سوداء حول

الاخوانيات، والمصالح التي تقتضي ان

ترفع الغث، وتترك السمين..

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (قراءة نقدية.. (خالٌ في خدّ السماء) قصائد تنفَّستْ روح الشاعر علي الشاهر) نشر أولاً على موقع (وكالة نون) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

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