محافظ كركوك: حجم الدمار جراء العمليات العسكرية يستدعي دعما دوليا

2021/02/16 | 17:53 - المصدر: قناة التغيير

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حذر محافظ كركوك راكان سعيد الجبوري من تفاقم أزمات المدن والقرى المدمرة جراء العمليات العسكرية مؤكدا خلال مؤتمر صحفي مشترك مع مديرة برنامج الامم المتحدة الانمائي في العراق ان المحافظة بحاجة لدعم دولي كبير لإعمار القرى المهدمة جراء انخفاض حصة كركوك في الموازنة .

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