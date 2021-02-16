تنويه عاجل من وزارة التربية

2021/02/16 | 17:57 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

يس عراق: بغداد

نوهت وزارة التربية اليوم الثلاثاء، إلى قناة باسم “وزير التربية العراقي”، في تطبيق تليغرام، تنشر اخبارًا تتعلق بالامتحانات والقرارات الوزارية، وصفتها بغير الصحيحة والمزورة.

وذكر المكتب الإعلامي للوزارة في بيان “تنفي الوزارة وجود قناة تحمل أسم (وزير التربية العراقي)، في برنامج التليغرام”، لافتاً إلى أن “كل ما ينشر عبر هذه القناة كاذب ولا يمت بصلة إلى الوزارة وقراراتها التي تخدم العملية التربوية والتعليمية”.

وأضاف “تحذر وزارة التربية اصحاب النفوس الضعيفة التي تستغل الظروف الصعبة التي تمر بها البلاد بإنشاء تلك المواقع والصفحات المزورة الصفراء لتشتيت الطلبة وإحداث الفوضى، وتدعو جميع ابنائها إلى اخذ القرارات الصائبة من مواقعها الرسمية”.

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