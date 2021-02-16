الاولمبية تحدد مواعيد إستلام وتسليم إستمارات الترشيح للانتخابات التكميلية

2021/02/16 | 18:03 - المصدر: المعلومة

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المعلومة/ بغداد..حددت اللجنة المؤقتة لادارة العمل الرياضي في العراق، مواعيد إستلام وتسليم إستمارات المرشحين لعضوية الجمعية العامة في الانتخابات التكميلية وإستمارات الترشيح لعضوية المكتب التنفيذي.وقال مدير اللجنة أكرم نعيم عطوان في بيان تلقته وكالة/ المعلومة/ ان “المرشحين بامكانهم سحب نماذج الاستمارات الخاصة بترشيحاتهم (من الصفحة الرسمية للجنة الأولمبية على موقع فيسبوك) ، كما بامكانهم إستلامها باليد من مقر اللجنة بشارع فلسطين في العاصمة بغداد على ان يكون تسليمها بـ” اليد حصراً “، وبمقر اللجنة الأولمبية بشارع فلسطين في العاصمة بغداد”.وأوضح عطوان ان “المرشحين بامكانهم إستلام الاستمارات الخاصة بترشيحاتهم بدءاً من اليوم على ان يتم تسليم ترشيحات عضوية الجمعية العامة بموعد أقصاه نهاية الدوام الرسمي ليوم الثلاثاء الموافق ٢٠٢١/٢/٢٣ فيما يتم تسليم ترشيحات المكتب التنفيذي بموعد أقصاه نهاية الدوام الرسمي ليوم الثلاثاء الموافق ٢٠٢١/٣/١٦”.هذا ونشرت اللجنة المؤقتة إستمارات الترشيح لعضوية الجمعية العامة ولعضوية المكتب التنفيذي، والتعليمات الخاصة بها، في الصفحة الرسمية للجنة الأولمبية الوطنية العراقية بموقع فيسبوك.



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