روني يدعو للتخلي عن تقنية الـ VAR

2021/02/16 | 18:35 - المصدر: سفن سكاي

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

دعا الهداف التاريخي لمانشستر يونايتد والمنتخب الإنكليزي واين روني رابطة الدوري الممتاز للتخلي عن تقنية حكم الفيديو المساعد (var) لأنها تقتل الحماسة والعلاقة بين اللاعبين والمشجعين.

ويشرف روني حالياً على تدريب دربي كاونتي في الدرجة الأولى “تشامبيونشيب” حيث لا تعتمد التقنية بسبب القيود المادية.

وقال المهاجم السابق: “خلال متابعتي لمباريات الدوري الممتاز، هناك بعض القرارات المحبطة بسبب (في ايه آر) ولا تفهم كيف اتخذوا هذا القرار أو ذاك”.

وتابع: “أعتقد شخصياً أنّ كرة القدم أفضل من دونها، حتى ولو أنك تشعر بالإحباط في بعض الأحيان بعد المباريات، لكن علينا الاعتماد على الحكام للقيام بالمهمة بأفضل ما لديهم”.

وأردف اللاعب المتوّج بلقب البرميرليغ في خمس مناسبات: “حتى ولو أنك لا توافق على بعض القرارات، يجب أن نسمح لهم (الحكام) القيام بعملهم واحترام آرائهم”.

ورأى روني أنّ التقنية: “تسلب المشاعر والحماسة من اللحظة ذاتها، أتذكر بعض الأهداف التي سجلتها حيث كنت متسللاً أحياناً وأحياناً أخرى لها، تلتفت سريعاً إلى حكم الخط وترى رايته منخفضة وتستمر في احتفالك”.

وأكد: “إنّها المرة الوحيدة التي يشعر فيها المشجعون بالرابط مع فريقهم ولاعبهم عندما يحتفلون بهدف معاً، إذا لم يكن ذلك موجوداً ستفقد العلاقة التي تجمع اللاعبين بالجماهير”.

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