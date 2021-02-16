سعر الغاز الطبيعي يقفز 8% لأعلى مستوى منذ نوفمبر

2021/02/16 | 18:36 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مباشر: ارتفعت العقود الآجلة للغاز الطبيعي بنحو 8 بالمائة خلال تداولات اليوم الثلاثاء، مع موجة الطقس البارد في الولايات المتحدة.

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