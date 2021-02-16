وزير الصحة حسن التميمي: لاحظنا زيادة إصابات كورونا في ثلاثة أماكن

2021/02/16 | 18:37 - المصدر: وكالة ناس

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وزير الصحة حسن التميمي: لاحظنا ازدياد إصابات كورونا في الكرخ والنجف وكربلاء

التميمي: غرامة مالية تصل إلى خمسة ملايين بحق مقيمي المناسبات والتجمعات البشرية

التميمي: اتفقنا مع وزارة التربية لتحديد موعد امتحانات المراحل الابتدائية والمتوسطة والإعدادية

وزير الصحة: السلالة الجديدة من كورونا تصيب الأطفال

التميمي: تعليق الدوام الحضوري للكليات والمدارس الاهلية وايقاف كافة الامتحانات

التميمي: مجلس الوزراء خول وزارة الصحة للتعاقد مع الشركات العالمية المنتجة للقاح كورونا

التميمي: مجلس الوزراء وافق على دعم وزارة الصحة بـ100 مليون دولار من البنك الدولي

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