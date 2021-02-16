2021/02/16 | 18:39 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مجلس الوزراء يقرر تعليق الامتحانات والدوام لجميع المراحل الدراسية) نشر أولاً على موقع (وكالة النبأ) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مجلس الوزراء يقرر تعليق الامتحانات والدوام لجميع المراحل الدراسية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة النبأ).