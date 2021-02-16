بلاسخارت: يجب إقامة الانتخابات في العراق دون خوف من الترهيب أو الاختطاف أو الاغتيال

2021/02/16 | 18:44 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- خلال احاطتها امام مجلس الامن

أي عراقي يرغب في المشاركة في هذه الانتخابات ، كمرشح أو ناشط ، يجب أن يكون قادرًا على القيام بذلك دون خوف من الترهيب أو الهجوم أو الاختطاف أو الاغتيال

أدعو جميع الأطراف وأصحاب المصلحة والسلطات للالتقاء والاتفاق على "مدونة سلوك" والسماح لجميع المرشحين العراقيين بالعمل بحرية - بغض النظر عن العرق أو الجنس أو اللغة أو الدين أو المعتقد أو الخلفية.



#العراق

من أجل إجراء انتخابات ذات مصداقية ، من الضروري أن تعمل الأحزاب والمرشحون في بيئة حرة وآمنة.



الشيء نفسه ينطبق على أعضاء وسائل الإعلام.

لم يستكمل البرلمان حتى الآن قانون المحكمة الاتحادية العليا المعلق.



بما أن هذه المحكمة تصدق على نتائج الانتخابات ، فلا يمكن قبول المزيد من التأخير.



أود أن أحث جميع الأطراف على المضي قدما على الفور: عدم القيام بذلك لن يفهم

أقر البرلمان التشريع اللازم لتمويل الانتخابات ، وتجري عملية تسجيل المرشحين والتحالفات على مستوى البلاد ، بالإضافة إلى تحديثات تسجيل الناخبين.

على الرغم من أن العراقيين احتفلوا بالذكرى الثالثة للهزيمة الإقليمية لداعش في ديسمبر الماضي ، فإن الهجمات الانتحارية الشنيعة على سوق في # بغداد ، والتي قتلت ما لا يقل عن 30 شخصًا وجرحت أكثر من 100 ، أظهرت بشكل مؤلم أن التطرف العنيف لم يتم هزيمته

لسوء الحظ ، لا تزال الشفافية والعدالة والمساءلة غائبة إلى حد كبير - لا سيما عندما يتعلق الأمر بقمع الاحتجاجات العامة - في جميع أنحاء # العراق ، بما في ذلك # إقليم كردستان.

يجب أن أقول ، بعد أسابيع من التصريحات المربكة ، إن التصريحات الأخيرة للغاية التي أدلى بها بعض كبار القادة السياسيين العراقيين ، والتي أكدت بوضوح على أهمية إجراء انتخابات ذات مصداقية ، والدعوة إلى وحدة - الدولة والأمة - مع وطنية شاملة هوية

ثناء زيارة # سنجار الشهر الماضي ، أتيحت لي مرة أخرى فرصة التواصل مع ممثلي ومسؤولي سنجاري.



هناك شيء واحد واضح: الكثير من العمل ينتظرنا.



المفسدين ، الداخليين والخارجيين ، يواصلون إرباك المشهد.

أود أن أشدد على أهمية إقامة هياكل أمنية مستقرة دون مزيد من التأخير - تليها إدارة موحدة.

في هذه السنة الانتخابية البالغة الأهمية ، آمل أن يتمكن العراقيون من مواصلة الاعتماد على دعم المجلس وتضامنه الثابتين.

يجب الوثوق في الانتخابات ، يجب دحض النظريات التي لا أساس لها ، ودحض الاتهامات التي لا أساس لها ، واستبدال الترهيب بالمساءلة.



يجب أن تحكم الشفافية والولاءات لا يمكن أن تكون للبيع

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