وزير الصحة: اتفقنا مع وزارة التربية على تحديد موعد امتحانات المراحل الابتدائية والمتوسطة والإعدادية

2021/02/16 | 18:44 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- متابعة

أكد وزير الصحة، حسن التميمي، الثلاثاء، 16 شباط، 2021، التوصل إلى اتفاق مع وزارة التربية بشأن موعد الامتحانات للمراحل الابتدائية والمتوسطة الإعدادية.

وقال التميمي في مؤتمر صحفي تابعته (بغداد اليوم)، إن "وزارة الصحة لاحظت ازدياد إصابات كورونا من السلالة الجديدة في جانب الكرخ ببغداد ومحافظتي النجف وكربلاء"، مبينا أن " السلالة الجديدة من كورونا تصيب الأطفال".

واضاف أن "الوزارة اتفقت مع وزارة التربية لتحديد موعد امتحانات المراحل الابتدائية والمتوسطة والإعدادية".

وتابع التميمي أن "غرامة مالية تصل إلى خمسة ملايين ستفرض بحق مقيمي المناسبات والتجمعات البشرية".

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