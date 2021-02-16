بلاسخارت خلال احاطتها أمام مجلس الامن: قصف أربيل محاولة لتأجيج التوترات

2021/02/16 | 18:44 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم _ بغداد

أدانت الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في العراق، جينين بلاسخارت، اليوم الثلاثاء، القصف على أربيل الليلة الماضية، فيما أشارت إلى أن القصف يأتي في محاولة لتأجيج التوترات.

وقالت بلاسخارات خلال احاطتها أمام مجلس الأمن الدولي: "اسمحوا لي أن أبدأ بإدانة الهجوم الصاروخي القاتل الليلة الماضية أربيل"، مبينة أن "مثل هذه المحاولات الطائشة لتأجيج التوترات تشكل تهديدات خطيرة لاستقرار العراق".

وأضافت بلاسخارات، إن "التعاون الوثيق بين بغداد وأربيل لتقديم الجناة للعدالة هو الآن ذو أهمية قصوى"، مشيرا إلى أنه "رحبنا بعام جديد يأمل فيه العراقيون بطي الصفحة على عدد من الجبهات، منها التعافي من الوباء، والانتخابات، والإصلاح الاقتصادي، وتعزيز سيادة القانون، وتوفير بيئة أكثر أمناً للجميع".

وتابعت، أن "عام 2021 يوفر العديد من الفرص لإحداث تغيير إيجابي عميق في هذه المجالات وغيرها، ولا يزال هناك الكثير من العمل الذي يتعين القيام به"، مشيرة إلى أن "العراق لا يستطيع تحمل الاعتماد المستمر على استخراج الموارد، ولا العبء المفرط لقطاع عام ضخم".

وأكملت الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في العراق، أنه "جرى إحراز تقدم ضئيل في تنفيذ تدابير الإصلاح الاقتصادي التي تشتد الحاجة إليها في العراق"، مرجحة أن "تسمح الزيادة المستمرة المتوقعة في أسعار النفط للحكومة بالمضي قدما في الأمور الملحة مثل تقديم الخدمات العامة ورواتب الموظفين".

وأعلنت وزارة الداخلية في إقليم كردستان، اليوم الثلاثاء، أن قوات جهاز مكافحة الإرهاب والأسايش والشرطة باشرت بالتحقيق في الهجوم الصاروخي على أربيل فور وقوعه مساء أمس، بالتنسيق مع التحالف الدولي وعثرت على منصة إطلاق الصواريخ مثبتة على سيارة من طراز "كيا" على الطريق الرابط بين أربيل والكوير، التابعة لمحافظة نينوى.

وذكرت الوزارة في بيان تلقته (بغداد اليوم)، أنه "بعد هجوم الليلة الماضية الساعة 9:30 مساء يوم 15/2/2021، أصابت عدة صواريخ مطار أربيل الدولي والعديد من الأحياء السكنية في أربيل، مما أودى بحياة شخص واحد وإصابة ثمانية آخرين بينهم خمسة في المطار وثلاثة آخرون في المدينة، فضلاً عن إلحاق أضرار مادية بعدد من المنازل والمصالح التجارية".

وأضافت، "بعد أن بدأت قوات مكافحة الإرهاب والآسايش والشرطة، تحقيقاً فورياً، بالتعاون مع قوات التحالف الدولي، تم العثور على سيارة من طراز (كيا) بين أربيل والكوير تحمل عدة صواريخ".

وتابعت الوزارة، "من اللافت أن هجوم الليلة الماضية نُفذ بنفس الآلية والأسلوب والسلوك الذي اُستخدم في الهجوم السابق على مطار أربيل الدولي، فيما لا تزال التحقيقات متواصلة للكشف عن مرتكبي الهجوم، ونؤكد أن جميع المتورطين في الهجوم، سيتم فضحهم وسينالون جزاءهم العادل".

ودعا رئيس إقليم كردستان، نيجيرفان بارزاني، في وقت سابق اليوم الثلاثاء، مجلس الأمن والأمم المتحدة إلى أخذ مخاطر الهجوم الصاروخي الذي استهدف أربيل مساء أمس، بجدية والعمل على إنهاء التهديدات على شعب إقليم كردستان من خلال "حث الحكومة العراقية على تطبيق الدستور".

وقال رئيس إقليم كردستان في بيان تلقته (بغداد اليوم)، "ندين ونستنكر بشدة الهجوم الإرهابي الذي وقع في أربيل الليلة الماضية باستخدام الصواريخ وتسبب بفقدان شخص حياته وإصابة 9 آخرين ومنهم عدد من الأميركيين"، متقدماً بتعازيه لذوي الضحية وتمنى الشفاء العاجل للجرحى".

وأضاف، "ندعو مجلس الأمن والأمم المتحدة إلى أخذ مخاطر الهجوم بجدية كبيرة والعمل على إنهاء التهديدات على شعب إقليم كردستان من خلال حث الحكومة العراقية على تطبيق الدستور العراقي والمادة 140 بشكل خاص".

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