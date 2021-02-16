بلاسخارت: يجب وقف عمليات الاغتيال بشكل فوري في العراق

2021/02/16 | 18:44 - المصدر: العربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكدت جنين بلاسخارت، مبعوثة الأمين العام للأمم المتحدة عي العراق، اليوم الثلاثاء، على ضرورة وقف عمليات الاغتيال بشكل فوري في العراق، وكذلك وقف قمع المتظاهرين.

وأدانت المبعوثة الأممية خلال جلسة لمجلس الأمن حول التطورات في العراق، الهجوم الذي استهدف أربيل، مشيرة إلى أهمية الاستمرار في محاربة داعش لاستقرار العراق.

ونددت الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في العراق في وقت سابق بالهجوم الصاروخي الذي تعرض له مطار أربيل، الذي وقع يوم الاثنين في منطقة كردستان العراق، وأسفر كما أفادت التقارير عن مقتل متعاقد مدني وإصابة عدد آخر بجروح، بينهم جندي أميركي، والعديد من المتعاقدين الأميركيين.

ودعت إلى ضرورة ضبط النفس والتعاون الوثيق بين بغداد وأربيل لتقديم الجناة إلى العدالة، كما دعت إلى حماية العراق من التناحرات الخارجية.

من جهته، قال وزير الخارجية الأميركي، أنتوني بلينكن، إن الولايات المتحدة "غاضبة" بسبب الهجوم الصاروخي.



وأضاف في بيان "تواصلت مع رئيس وزراء إقليم كردستان مسرور برزاني لمناقشة الواقعة والتعهد بدعمنا لجميع الجهود المبذولة للتحقيق فيها ومحاسبة المسؤولين عنها".

وكان المتحدث باسم قوات التحالف الدولي، أعلن ليل الاثنين، مقتل مقاول أجنبي مدني وإصابة 5 مدنيين وجندي أميركي في الهجوم الصاروخي على أربيل.

وأعلنت جماعة تطلق على نفسها اسم سرايا أولياء الدم مسؤوليتها عن الهجوم على القاعدة قائلة إنها استهدفت "الاحتلال الأميركي" في العراق.



ولم تقدم ما يدل على ادعائها.

إلى ذلك، أفاد مراسل "العربية"، فجر الثلاثاء، بأن أمن كردستان عثر على الشاحنات التي استخدمت في إطلاق الصواريخ، مشيرا إلى العثور على 4 صواريخ كاتيوشا لم تنطلق باتجاه أربيل.

ودان السفير البريطاني لدى العراق ستيفن هيكي بشدة الهجوم، داعيا لمحاسبة المسؤولين عنه.



وقال: "سندعم رئيس حكومة إقليم كردستان مسرور بارزاني ورئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي في التحقيق في الهجوم".

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