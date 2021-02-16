نائب رئيس حكومة كردستان لـ

2021/02/16 | 18:44 - المصدر: العربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال نائب رئيس حكومة إقليم كردستان، قوباد الطالباني، لقناة "العربية"، الثلاثاء، إن "هجوم أربيل هدفه زعزعة الاستقرار".

وذكر أن "مجموعات مجهولة أعلنت مسؤوليتها عن الهجوم"، موضحا أن "التنظيمات الإرهابية لا تسعى إلا لضرب الاستقرار".

وأشار نائب رئيس حكومة إقليم كردستان إلى "حشد الجهود للتحقيق في هجوم أربيل"، مضيفا أنه "يجري التنسق مع بعثة الأمم المتحدة لتقديم المساعدة في التحقيقات".

وحث المسؤول الكردي "المجتمع الدولي على دعم ومساندة إقليم كردستان".

وحول علاقة إقليم كردستان بالإدارة الأميركية الجديدة، ذكر أن "العلاقات الجيدة مع واشنطن ستستمر بوجود الرئيس الأميركي جو بايدن".

هذا وأعلن التحالف الدولي، الثلاثاء، أن هجوم أربيل، ليل الاثنين، تم بواسطة 14 صاروخاً وتسبب بمقتل مدني وإصابة 9 آخرين.

ورأى رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي أن "العمل الإرهابي الذي استهدف أربيل يتزامن مع جهودنا لإبعاد العراق عن الصراعات، ويهدف إلى خلق الفوضى وخلط الأوراق"، مؤكدا مواصلة الجهود "لعدم تحويل العراق إلى حديقة خلفية للصراعات".

ونددت الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في العراق جينين هينيس بالهجوم الصاروخي الذي تعرض له مطار أربيل، الذي وقع يوم الاثنين في منطقة كردستان العراق، وأسفر كما أفادت التقارير عن مقتل متعاقد مدني وإصابة عدد آخر بجروح، بينهم جندي أميركي، والعديد من المتعاقدين الأميركيين.

ودعت الى ضرورة ضبط النفس والتعاون الوثيق بين بغداد وأربيل لتقديم الجناة إلى العدالة..



كما دعت إلى حماية العراق من التناحرات الخارجية.

هذا وعاد مطار ⁧‫أربيل⁩ للعمل بعد توقف دام لساعات بسبب القصف الصاروخي.

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