تحذير اممي من خروج وضع العراق عن السيطرة بعد الأحداث الأخيرة

2021/02/16 | 18:44 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- لاقى الهجوم الصاروخي على مطار اربيل في شمال العراق ردود افعال محلية واقليمية ودولية وطرحت حوله التساؤلات عن توقيته واهدافه....

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