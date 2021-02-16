الكاظمي يعلن القبض على

2021/02/16 | 18:44 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد القائد العام للقوات المسلحة في العراق، مصطفى الكاظمي، اليوم الثلاثاء، ان استهداف منطقة كردستان يهدف إلى خلق الفوضى وخلط الأوراق....

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