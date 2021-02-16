الحراك الشعبي في مرحلة ما قبل (ربيع الشباب العربي) الحلقة الرابعة (4/ 18) - حسن خليل غريب

2021/02/16 | 18:45 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#حسن_خليل_غريب كتبت الدراسة في أوائل العام 2018أولاً: نظرة تاريخية إلى تسلسل انطلاقة الانتفاضات العربيةلعلَّه في إعادة ترتيب أحجار الفسيفساء لتركيب صورة أقرب للنظر إليها بوضوح، كان لا بُدَّ من تأصيلها تاريخياً.



وترتيب سياقاتها كما حصلت بالفعل، وبمنتهى الحيادية وبعيداً عن الأفكار المسبقة ، والمواقف السياسية تجاه هذا النظام أو ذاك.



ان ما حصل تاريخياً كما أكده أرشيف الأحداث هو التالي :1- تونس:17 كان ......





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