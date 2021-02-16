كما رواه شاهد عيان: الباب الثاني - دلور ميقري

2021/02/16 | 18:45 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#دلور_ميقري 1كنتُ أفكّر، أنّ من سخرية القدَر أن أنجو بجلدي من أولئك الثوار في باريس، المجدّفين في أمور الدين، لكي أقع في مدينةٍ إسلامية محافظة، تَصِمُ النصارى بكونهم كفاراً.



وها أنا ذا أعيشُ بين ظهراني هؤلاء المحافظين، بشرائي منزلاً في حي القيمرية داخل دمشق القديمة.



حتى تكتمل المفارقة، سأعلمُ سلفاً أن صاحبَ البيت الأصليّ كان دَعيّ نبوّة أو ربما عُرف بقدرته على التنبؤ.



بدا البيتُ كما لو أنّ أصحابه غادر ......





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