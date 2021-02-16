بابا الفاتيكان وزعيم الحوزة العلمية في النجف

2021/02/16 | 18:52 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بقلم: وسام رشيد

بات من المؤكد أن تتضمن زيارة الحبر

الأعظم فرنسيس بابا الفاتكان الى

العراق في آذار المقبل لقاءً تاريخياً

غير مسبوق مع المرجع الأعلى آية الله

العظمى السيد علي السيستاني ، اللقاء

الذي ي

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