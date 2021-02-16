قرار من مجلس الوزراء بشأن دوام الطلبة وامتحانات نصف السنة

2021/02/16 | 18:52 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلن المتحدث الرسمي، باسم مجلس

الوزراء، وزير الثقافة حسن ناظم، اليوم

الثلاثاء، تخويل العلميات المشتركة

صلاحية منح الإعلاميين استثناءات من

حظر التجوال فيما كشف وزير الصحة حسن

التميمي عن قرار بشأن دوام

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