وزير الصحة: ازدياد إصابات كورونا في الكرخ والنجف وكربلاء

2021/02/16 | 18:52 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد وزير الصحة، حسن التميمي،

الثلاثاء، التوصل إلى اتفاق مع وزارة

التربية بشأن موعد الامتحانات للمراحل

الابتدائية والمتوسطة الإعدادية، فيما

اشار الى ازدياد إصابات كورونا من

السلالة الجديدة في جانب الكر

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