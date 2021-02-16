2021/02/16 | 18:52 - المصدر: قناة التغيير

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عاجل | وزير الصحة: البنك الدولي دعم وزارة الصحة بـ 100 مليون دولار لمواجهة الوباء

وزير الصحة: اعتماد الدوام عن بعد في المدارس والجامعات عدا المراحل الأخيرة في كليات الطب البشري

وزير الصحة: اتخذنا إجراءات الحظر بدءا من الثامنة مساء الخميس

وزير الصحة: أدخلنا مختبرات متطورة لتشخيص سلالة كورونا المتحورة

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