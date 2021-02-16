2021/02/16 | 18:52 - المصدر: قناة التغيير

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عاجل | مندوب الصين: على المجتمع الدولي إيجاد المناخ المناسب للانتخابات العراقية

مندوبة أيرلندا: نشعر بالقلق ازاء استهداف المحتجين والصحفيين في العراق

مندوبة أيرلندا: العملية السياسية في العراق يجب أن تكون شاملة لكل فئات المجتمع

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