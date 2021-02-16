الخارجية العراقية تصدر بيانا بشان استهداف اربيل

2021/02/16 | 19:15 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكدت وزارة الخارجية العراقية، اليوم الثلاثاء، ان الحكومة ستتخذ كافة السبل لمحاربة فلول الإرهاب، وذلك بعد الهجوم الصاروخي الذي طال مطار اربيل أمس....

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