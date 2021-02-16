تعليق الدوام الحضوري للكليات والمدارس وايقاف كافة الامتحانات بالعراق

2021/02/16 | 19:15 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن وزير الصحة العراقي، حسن التميمي، اليوم الثلاثاء، تعليق الدوام الحضوري للكليات والمدارس وايقاف كافة الامتحانات، فيما أشار إلى انه سيتم فرض غرامات...

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