بلاسخارت: الكتل العراقية أكدت أهمية الانتخابات المبكرة

2021/02/16 | 19:15 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- عدت الممثلة الأممية في العراق جينين بلاسخارت في مجلس الأمن الدولي، اليوم الثلاثاء، هجوم أربيل بأنه محاولة لتأجيج التوترات، فيما أشارت إلى أن الكتل ال...

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