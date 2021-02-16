الولايات المتحدة ترفع حركة “أنصار الله” الحوثية من قائمة الإرهاب

2021/02/16 | 19:18 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية، اليوم الثلاثاء، أن الولايات المتحدة رفعت حركة “أنصار الله” (الحوثيون) في اليمن من قائمة الإرهاب بصورة رسمية، اعتبارا من يوم 16 فبراير.

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