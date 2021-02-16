بلاسخارت في مجلس الأمن الدولي.. هجوم أربيل محاولات لتأجيج التوترات

2021/02/16 | 19:18 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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اكدت الممثلة الأممية في العراق جينين بلاسخارت، اليوم الثلاثاء، ان هجوم أربيل محاولات لتأجيج التوترات.

وقالت بلاسخارت في مجلس الأمن الدولي، ان “الكتل السياسية أكدت بوضوح على أهمية إجراء الانتخابات المبكرة“، مبينة اننا “ نجدد التأكيد بأن العلاقة بين بغداد وأربيل مستقرة“.

واضافت بلاسخارت، ان “هجوم أربيل محاولات لتأجيج التوترات“، مشددة على “الحكومة العراقية ماضية في إغلاق مخيمات النازحين”.

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