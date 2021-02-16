2021/02/16 | 19:18 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- خاص / المركز الخبري الوطني كشف مصدر مطلع، اليوم الثلاثاء، عن تأجيل بابا الفاتيكان، زيارته المقررة إلى العراق، حتى إشعار آخر.وقال المصدر، لـ”المركز الخبري الوطني”، إن “البابا فرنسيس بابا الفاتيكان، قرر تأجيل زيارته المقررة إلى العراق، حتى إشعار آخر”.وأضاف، ان “قرار تأجيل الزيارة، جاء بسبب تزايد الاصابات بفيروس كورونا المستجد، وتسجيل إصابات بالسلالة […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص البابا فرنسيس يؤجل زيارته المقررة للعراق لإشعار آخر المركز الخبري الوطني.

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