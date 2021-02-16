بلاسخارت: يجب اجراء الانتخابات في العراق دون خوف

2021/02/16 | 19:18 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- عدت الممثلة الأممية في العراق جينين بلاسخارت في مجلس الأمن الدولي، اليوم الثلاثاء، هجوم أربيل بأنه محاولة لتأجيج التوترات، فيما أشارت إلى أن الكتل السياسية أكدت أهمية إجراء الانتخابات المبكرة.

وقالت بلاسخارت خلال احاطتها أمام مجلس الامن، إن "قصف أربيل محاولة لتأجيج التوترات"، مجددة التأكيد على أن "العلاقة بين بغداد وأربيل مستقرة".

واضافت، أدعو جميع الأطراف وأصحاب المصلحة والسلطات للالتقاء والاتفاق على "مدونة سلوك" والسماح لجميع المرشحين العراقيين بالعمل بحرية - بغض النظر عن العرق أو الجنس أو اللغة أو الدين أو المعتقد أو الخلفية ومن اجل إجراء انتخابات ذات مصداقية، من الضروري أن تعمل الأحزاب والمرشحون في بيئة حرة وآمنة.



الشيء نفسه ينطبق على أعضاء وسائل الإعلام.

واشارت الى ان البرلمان لم يستكمل حتى الآن قانون المحكمة الاتحادية العليا المعلق.



بما أن هذه المحكمة تصدق على نتائج الانتخابات ، فلا يمكن قبول المزيد من التأخير.



أود أن أحث جميع الأطراف على المضي قدما على الفور: عدم القيام بذلك لن يفهم.

وقالت بلاسخارت، ان البرلمان اقر التشريع اللازم لتمويل الانتخابات، وتجري عملية تسجيل المرشحين والتحالفات على مستوى البلاد، بالإضافة إلى تحديثات تسجيل الناخبين.

واضافت، انه على الرغم من أن العراقيين احتفلوا بالذكرى الثالثة للهزيمة الإقليمية لداعش في ديسمبر الماضي، فإن الهجمات الانتحارية الشنيعة على سوق في بغداد ، والتي قتلت ما لا يقل عن 30 شخصًا وجرحت أكثر من 100 ، أظهرت بشكل مؤلم أن التطرف العنيف لم يتم هزيمته.

وقالت، لسوء الحظ، لا تزال الشفافية والعدالة والمساءلة غائبة إلى حد كبير - لا سيما عندما يتعلق الأمر بقمع الاحتجاجات العامة - في جميع أنحاء العراق ، بما في ذلك إقليم كوردستان.

ولفتت الى انه اثناء زيارة شنكال الشهر الماضي، أتيحت لي مرة أخرى فرصة التواصل مع ممثلي ومسؤولي شنكال.



هناك شيء واحد واضح: الكثير من العمل ينتظرنا.



المفسدين، الداخلين والخارجين ، يواصلون إرباك المشهد.

واضافت: أود أن أشدد على أهمية إقامة هياكل أمنية مستقرة دون مزيد من التأخير - تليها إدارة موحدة.

في هذه السنة الانتخابية البالغة الأهمية، آمل أن يتمكن العراقيون من مواصلة الاعتماد على دعم المجلس وتضامنه الثابتين.

وقالت، يجب الوثوق في الانتخابات ، يجب دحض النظريات التي لا أساس لها ، ودحض الاتهامات التي لا أساس لها ، واستبدال الترهيب بالمساءلة.



يجب أن تحكم الشفافية والولاءات لا يمكن أن تكون للبيع.

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