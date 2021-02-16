وفاة المناضل شهاب وهاب في النرويج

2021/02/16 | 19:18 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- توفي المناضل العتيد للاتحاد الوطني الكوردستاني الدكتور شهاب وهاب رستم اليوم الثلاثاء في النرويج.

وكان الراحل مناضل قديم في الاتحاد الوطني، توفي اليوم اثر اصابته بفايروس كورونا في النرويج.

وللدكتور شهاب وهاب للعديد من المقالات التي نشرت في المواقع العراقية والكوردية.

PUKmedia

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