"ستاندرد.آند.بورز" تتوقع نمو اقتصاد الهند 10% في العام المالي 2022

2021/02/16 | 19:18 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مباشر: قالت وكالة التصنيف الائتماني "ستاندرد آند بورز" إن الهند في طريقها للتعافي من الانكماش الاقتصادي الذي يقوده الوباء بحلول العام المقبل.

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