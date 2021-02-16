رويترز: العراق الاعلى عربيا في وفيات وإصابات الجائحة

2021/02/16 | 19:18 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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افادت كالة رويترز، الثلاثاء، بتصدر العراق قائمة الدول العربية من حيث الوفيات والاصابات الناجمة عن جائحة كورونا.

وبحسب احصائيات اجرتها الوكالة، فان "ما يزيد على 109.08 ‏مليون شخص أصيبوا بفيروس كورونا على مستوى العالم، في حين ‏وصل إجمالي عدد الوفيات الناتجة عن الفيروس إلى مليونين ‏و509898".‏

و اضافت، انه " تم تسجيل إصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول ‏ومناطق منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة في الصين في ديسمبر ‏‏2019".

وتابعت الوكالة، أن "الولايات المتحدة تصدرت قائمة الدول التي سجلت ‏أعلى عدد وفيات وإصابات، فسجلت 27713084 إصابة، و485698 ‏وفاة، تلتها الهند بـ10916589 إصابة، و155732 وفاة، وحلت ‏البرازيل في المرتبة الثالثة بـ9834513 إصابة، و239245 وفاة".‏

وأشارت الاحصائيات إلى أن "العراق تصدر القائمة العربية بعد تسجيله ‏‏646650 إصابة، و13185 وفاة، وفي المرتبة الثانية حلت المغرب بـ ‏‏478595 إصابة و8491 وفاة، بينما جاءت السعودية في المرتبة الثالثة ‏بعد تسجيلها 373046 إصابة، و6438 وفاة".

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