الصحة العالمية تحذر 6 دول من “فيروس قاتل” آخر غير كورونا

2021/02/16 | 19:19 - المصدر: يس عراق

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يس عراق: بغداد

حذرت منظمة الصحة العالمية 6 دول من فيروس إيبولا القاتل، داعية إلى سرعة التحرك لتلافي تفشيه في الدول التي ظهر فيها.

وطالبت المنظمة ست دول إفريقية بأن تكون في حالة تأهب لاحتمال وجود إصابات بفيروس إيبولا، حيث أبلغت غينيا يوم الثلاثاء عن حالات جديدة.

وأعلنت غينيا تفشي الفيروس يوم الأحد في أول عودة للمرض منذ تفشيه بين عامي 2013-2016، فيما أكدت الكونغو أربع حالات جديدة هذا الشهر.

وقالت مارغريت هاريس من منظمة الصحة العالمية في إفادة صحفية من جنيف يوم الثلاثاء: “لقد نبهنا الدول الست المجاورة بما فيها سيراليون وليبيريا، وهي تتحرك بسرعة كبيرة للاستعداد والبحث عن أي إصابات محتملة”.

وتشمل الدول المجاورة ل‍غينيا، السنغال وغينيا بيساو ومالي وساحل العاج وسيراليون وليبيريا.

وسجلت غينيا حتى الآن ما يصل إلى 10 حالات يشتبه في إصابتها بفيروس إيبولا وخمس وفيات.

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