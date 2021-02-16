منهجية كتابة مقال فلسفي - زهير الخويلدي

2021/02/16 | 19:20 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#زهير_الخويلدي هناك بالفعل منهجية فلسفية من أجل كتابة المقال.



في الواقع، هناك طريقة في الفلسفة.



طريقة موضوعية، وهي نفسها لجميع المعلمين تقريبًا، والتي يتم تقييمك بناءً عليها.إذن ما هي الطريقة؟في المقالة ، يجب على المرء:تجد مشكلةبناء خطة لحلهاتطوير حجة قوية ، والتي تتقدم في جميع أنحاء النسخةتظهر ثقافة فلسفيةعبّر عن نفسك بوضوح ، باستخدام الكلمات وفقًا لتعريفاتهاهذه العناصر هي أساس ا ......





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