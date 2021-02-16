المطلوب من الكاظمي الكشف عن الداعم والمشجع والدافع لعصابة الموت - فلاح أمين الرهيمي

2021/02/16 | 19:20 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#فلاح_أمين_الرهيمي عصابة الموت التي روعت مدينة البصرة الباسلة مصدرها منبع واحد وهدف واحد وغاية واحدة بالرغم من اختلاف النسب والمرجعية لأن المقصود إبعاد الشبهة وتبقى عناصر التنفيذ مجهولة لا يستدل على مصدر واحد (أحدهم مدير شركة وآخر طالب في كلية القانون والآخر موظف في شركة والآخر مفوض في قوى الأمن الداخلي وآخرون كل واحد ينتسب لمصادر مختلفة ورئيسها (الطاسة) مستثمر في ميناء أم قصر) قوى مخابراتية هي التي جمعت هذا المكون ......





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