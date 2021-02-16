قرار حكومي بشأن الدوام الحضوري لطلبة المراحل الدراسية كافة

2021/02/16 | 19:21 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد اتخذت الحكومة العراقية، الثلاثاء، قراراً، يقضي بتعليق الدوام الحضوري لطلبة المراحل الدراسية كافة. وقال المتحدث باسم مجلس الوزراء حسن ناظم في مؤتمر صحفي اعقب جلسة المجلس لهذا اليوم، وتابعه “النور نيوز”، إن “رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي أوصى بتشكيل لجنة تحقيقية مشتركة بين المركز والإقليم، بشأن القصف الذي تعرضت له أربيل يوم …

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